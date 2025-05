Alessio Di Martino e Sarah Stoerbrauck sono i nuovi campioni regionali di Terza categoria.

Cento i tennisti e le tenniste sarde che si sono affrontati sui campi del Tc Ghilarza.

L'alfiere del Ct Decimomannu, accreditato della prima testa di serie, è entrato in gara negli ottavi di finale, non concedendo giochi a Francesco Marras, per poi mettere in fila Leonardo Barretta nei quarti (6-4, 6-1) e Nicola Manca in semifinale (6-1, 6-3). In finale, Di Martino ha vinto il primo set per 6-1, per poi incassare il ritiro di Luca Caminiti (Tc Alghero) sull'1-0 nel secondo.

La portacolori del Poggio Sport Village partiva da numero 8 del tabellone femminile è ha superato, tutte in due set, Giulia Mura negli ottavi di finale (7-5, 6-2), la testa di serie numero 1 Chiara Maoddi nei quarti (6-3, 6-2), Chiara Dasara con un doppio tiebreak in semifinale (7-1, 7-4) e la numero 2 del seeding Camilla Monni (6-3, 6-2) in finale.

Tripletta per Di Martino, che si è aggiudicato anche il doppio maschile, in coppia con il compagno di circolo Leonardo Franzinu (6-3, 6-1 su Alessandro Carta e Gabriele Cossu del Tc70 Oristano) e il doppio misto con un'altra portacolori del Ct Decimomannu, Camilla Monni (6-1, 6-1 su Alice Spiga dello Sporting Ct Quartu e Raffaele Pedoni de Le Saline), che ha conquistato anche il titolo del doppio femminile con Azzurra Pecchia del Tc Ghilarza (6-2, 6-2 su Laura Murroni e Alessia Lubrano Lavadero dello Sporting Ct Quartu).

