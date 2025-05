Dopo 12 anni Gianfranco Atzeni lascia la carica di presidente dell’Unione Sportiva Arborea. Gli succederà Amerigo Colusso, già vice-presidente nel corso della presidenza di Atzeni. È quanto comunicato nelle ultime ore dalla società che nel corso dell’ultima stagione ha ottenuto la salvezza nel torneo di Promozione regionale.

«A seguito della decisione del Presidente Gianfranco Atzeni di non proseguire per un nuovo mandato – si legge nella nota societaria - l'assemblea dei soci ha nominato il Vice Presidente Amerigo Colusso alla guida della società. L'organigramma completo sarà definito e comunicato entro l'avvio ufficiale della nuova stagione sportiva, che inizierà il 1 luglio».

Atzeni, nel corso dei 12 anni di presidenza, è stato protagonista di alcune delle pagine più importanti del recente passato dell’Arborea, a partire dal salto dalla Prima Categoria alla Promozione (stagione 2016/2017) e la permanenza nel secondo torneo regionale nelle ultime 8 stagioni.

«Il nuovo Presidente, a nome di tutta l'U.S. Arborea – prosegue la nota - esprime gratitudine e riconoscenza a Franco, che continuerà a fare parte del direttivo, per aver guidato con determinazione la società negli ultimi 12 anni, nei momenti della festa ed in quelli difficili, raggiungendo grandi traguardi come il ritorno della prima squadra in Promozione dopo quasi mezzo secolo. Chi ha lavorato vicino al Presidente Atzeni conosce bene quali siano stati i suoi sacrifici ed il suo impegno per il bene dell' U.S. Arborea, senza cercare visibilità personale, privilegiando sempre i fatti rispetto alle parole».

© Riproduzione riservata