Da Renato Soru a Franco Cuccureddu, da Emilio Floris a Massimo Fantola, da Giorgio Mazzella a Gualtiero Cualbu, Politici, imprenditori, ex dipendenti, amici di una vita come Gianni Onorato e Beppe Deplano hanno affollato la chiesa dei Santi Giorgio e Caterina, a Cagliari, per tributare l’ultimo saluto a Nichi Grauso, morto domenica a 76 anni.

Davanti all’altare una bara semplice in legno chiaro, senza nessun fiore a ricoprirla. Nella chiesa un silenzio composto rotto dalle parole di don Elenio Abis. «Ci lascia un’eredità importante, quella di investire sulla nostra vita e pensare in grande, come fa Dio».

Grauso sarà sepolto al cimitero di Pula, dove riposa anche la madre.

