Si chiude dopo cinque anni l'esperienza di Antonello Restivo sulla panchina della Dinamo Women. Questa mattina la società sassarese ha ufficializzato la notizia dell'interruzione del rapporto anticipata la settimana scorsa.

Il club biancoblù riconosce i meriti dell'allenatore cagliaritano: «Fin dal 2020, anno di nascita della sezione femminile del club, coach Restivo si è rivelato un perno fondamentale del progetto, guidando la squadra con passione, competenza ed energia contagiosa. Nelle sue cinque stagioni il coach ha contribuito in maniera determinante all’inserimento e al consolidamento della Dinamo nel panorama nazionale e internazionale del basket femminile».

Le tre salvezze coi playout, i playoff, la semifinale di Coppa Italia e i quarti di Eurocup femminile sono risultati che pesano se si pensa che in ogni stagione coach Restivo ha dovuto allenare un gruppo diverso, con straniere tutte nuove e almeno due italiane, quando non tre diverse.

Sarà così anche per il suo successore, che salvo sorprese sarà Paolo Citrini, ex vice di Sacchetti che negli ultimi anni è stato il responsabile di Dinamo tv e della comunicazione. Resterà probabilmente solo il play Carangelo, mentre andranno via Natali, Grattini e Toffolo, che proprio a Sassari è crescita tanto da guadagnarsi la convocazione in nazionale.

