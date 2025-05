Con i campionati già finiti, anche domenica prossima si giocheranno playoff e playout: per l'Eccellenza è in programma a Roma Maccaranese-Monastir, gara di andata dei playoff nazionali. Il ritorno in Sardegna il 1 giugno. Nessuna gara è prevista per la Promozione.

Per la Prima categoria si giocheranno invece i playoff con le gare di ritorno Freccia-Baunese (ore 16) e Thiesi-Perfugas alle 18. Sempre per la Prima categoria sono in programma i playout Silanus-Pozzomaggiore e Isili-Villamar (gare di ritorno).

Per la Seconda categoria sono in calendario i playoff fra la Sulcitana e il Villagrande e fra il Macomer e il Sorso 1930, ugualmente gare di ritorno. Un calendario insomma sempre più sottile.

