Match di alto livello ed emozioni nella manifestazione pugilistica “International Island Sardegna vs Corsica”, organizzata dalla società Se.Sa Boxing group Porto Torres che si è conclusa domenica sul ring della palestra di via Brunelleschi, a Porto Torres. La sfida tra Sardegna e Corsica è terminata con il punteggio a favore degli ospiti 3-5, che hanno portato a casa cinque incontri vinti su otto disputati. Tra i pugili locali Arturo Maltoni Under 17 del Se.Sa Boxing che ha saputo imporsi nei tre round ad Alexandre Defranchi, vittoria anche per il cagliaritano Mauro Marci che, oltre ad aggiudicarsi l’incontro contro Philippe Susini, ha vinto il trofeo come miglior pugile delle serata. Parità tra i pugili Enrico Falchi (Se.Sa) e Paul Antoine Defranchi. Negli altri cinque match ha trionfato Bilal Ben Fatha e Islem Herzi contro Gabriele Contini (Guilcier) e Miguel Tumatis (Cappai); ai punti Antoine Giacometti, Louej Aiadi e Robert Perez, contro Mattia Micicchè, Federico Carta (Shardana) e Giuseppe Nardi (Se.Sa). Il fuori programma con i migliori boxeur del panorama sardo ha riservato sosrprese tra i diversi protagonisti Under 17 e 19, e tra gli Elite. Domenica gran finale con il terzo Criterium giovanile della Regione Sardegna, con la presenza di oltre 70 mini atleti dai 5 ai 12 anni che hanno animato la manifestazione, riuscita grazie all’organizzazione del Se.Sa Boxing.

© Riproduzione riservata