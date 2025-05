Pochi giorni e il Cus Cagliari, vincitore del girone sardo del torneo di Serie B Femminile di basket, tornerà in campo per giocarsi la promozione in Serie A/2. Nella doppia sfida di semifinale affronterà il Pontevico, vincitrice del girone lombardo.

La corsa verso la A/2. Inizierà sabato, in terra lombarda, alle 20.30, con il Pontevico che potrà sfruttare il fattore contro il quintetto allenato da Federico Xaxa. Sette giorni più tardi, il 31 maggio (palla a due alle 19) il ritorno al palaCus. Passa chi vincerà entrambe le gare o, in casa di 1-1 nel doppio confronto avrà la miglior differenza canestri al termine delle due sfide. Chi passa il turno andrà poi ad incrociare, in finale, la vincente della doppia sfida tra Chemco 1974 Puianello e Domus Mulieris Viterbo.

Girone di Classificazione. La quinta giornata del torneo regionale è favorevole alle formazioni impegnate tra le mura di casa. A cominciare dal successo dell’Astro, che ha Meloni come miglior realizzatrice dell’incontro con 12 punti, contro il Basket Nulvi, per 56-53. Arriva la vittoria anche per l’Elmas (grazie ai 16 punti firmati da Ruiu), che supera Su Planu con il punteggio di 50-47. Infine, chiude il quadro delle partite il netto successo de Il Gabbiano, trascinata dai 22 punti di Locci, contro la Pallacanestro Nuoro (55-37 il finale).

