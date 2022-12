Niente da fare, la svolta non c'è. La squadra sassarese esce sconfitta dal campo della modesta Fermana che si porta così a -1 dalla squadra di Greco, ormai lontanissima dai playoff anche se sempre a +5 dai playout. Prestazione deludente quella della Torres, soprattutto a centrocampo, dove si è costruito pochissimo. Nel finale però la squadra sassarese avrebbe meritato il pareggio: al 90' l'arbitro sorvola su un fallo in area ai danni di Sorgente, poi l'incornata di Diakite sotto la traversa respinta da Nardi, quindi il pareggio al 96' di Luppi annullato dall'assistente per un misterioso fallo in mischia.

Gara davvero noiosa nel primo tempo. Qualche azione isolata: all'8' Scappini prova lo spiovente: alto di un metro. Al 26' proteste leggittime della squadra sassarese per un fallo ai danni di Bonavolontà non ravvisato dall'arbitro. Sarebbe stata solo punizione dal limite.

La ripresa si apre con l'errore di Bonavolontà sulla propria trequarti che favorisce Maggio: Antonelli lo ferma col fallo proprio al limite. Al 54' il neo entrato Samuele Pinna (al posto di Lora, ammonito e a rischio espulsione) che da trequartista scatta a sinistra e mette in mezzo per l'incornata di Scappini.

Al 62' la Fermana spreca il contropiede di Maggio a sinistra con Fishnaller che da solo al centro ha colpito malissimo. La replica al 65' della Torres è un assist verticale di Samuele Pinna per Diakite che in scivolata tira, ma il portiere gli è quasi addosso e respinge col corpo.

Al 76' Maggio a sinistra scambia con Misuraca e con un diagonale sblocca il match.

Nel finale l'arrembaggio della Torres che costruisce due occasioni e segna anche, ma arbitro e assistente prendono decisioni che fanno infuriare i rossoblù, soprattutto Luppi, autore del pareggio.

© Riproduzione riservata