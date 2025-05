Un protocollo d'intesa fra i carabinieri sardi e Abbanoa. Stamattina nel Comando Legione Carabinieri Sardegna la firma dell'accordo, della durata di due anni, nell’ambito delle forme di collaborazione interistituzionale nel campo della sicurezza: prevede che i due enti si impegnino reciprocamente per la conservazione e la difesa dell'ambiente, secondo modelli di sicurezza partecipata, per affrontare le complesse problematiche riguardanti la salvaguardia del territorio della Sardegna, in ragione della diffusa capillarità sul territorio dell’Isola dei presidi dell’Arma e delle strutture di Abbanoa.

I due enti si sono impegnati a:

- organizzare eventi per la condivisione di esperienze e best practices, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, anche con il contributo dei Reparti speciali dell’Arma;

- realizzare iniziative per la diffusione della cultura della legalità e della difesa del patrimonio idrico e ambientale, rivolte principalmente agli istituti scolastici, con la finalità di sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità ambientale;

- svolgere attività informative, volte ad approfondire gli aspetti connessi al vandalismo, a situazioni di degrado ambientale pericolose per l’igiene e la salute pubblica e della protezione delle infrastrutture critiche;

- collaborare nell’attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale adibito a servizi di vigilanza dei siti di proprietà di Abbanoa;

- sostenere attività di studio e ricerca su tematiche di comune interesse.

L’intesa, inoltre, prevede che i carabinieri intensifichino la vigilanza degli impianti idrici e dei connessi siti, mentre Abbanoa garantirà un tempestivo scambio informativo sulle situazioni di interesse ambientale, segnalando eventuali criticità anche in relazione all'abbandono di rifiuti o altra forma di inquinamento.

Il protocollo, al termine dei due anni, potrà essere prorogato o aggiornato anche per il raggiungimento di obiettivi diversi da quelli odierni. Alla sigla hanno presenziato il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Gen. B. Stefano Iasson, e il Comandante Provinciale di Cagliari, Gen. B. Luigi Grasso, il presidente di Abbanoa, dottor Giuseppe Sardu, e i Consiglieri di Amministrazione, avvocata Annamaria Busia e il dottor Cristiano Camilleri.

Nella circostanza il presidente Sardu ha evidenziato che «Abbanoa ha in comune con l’Arma la presenza capillare nel territorio che permette una conoscenza dei problemi molto puntuale, soprattutto per quanto riguarda le questioni ambientali. La firma del protocollo è l’avvio formale di una collaborazione che ha già avuto dei momenti rilevanti sia per quanto riguarda l’emergenza idrica a Nuoro sia per la vigilanza degli impianti. Siamo convinti che la tutela dell’acqua troverà ancora più forza ed efficacia nel rapporto con l’Arma dei Carabinieri».

Il Gen. B. Stefano Iasson ha dichiarato che «con la società di gestione delle risorse idriche della Sardegna è stato suggellato un rapporto sinergico di collaborazione in ragione dell’obiettivo comune di tutela dell’ambiente che coinvolgerà in primis le stazioni dei carabinieri presenti in quasi tutti i Comuni dell’Isola nonché i reparti speciali dell’Arma e quelli Forestali, da sempre in prima linea nella difesa del territorio».

(Unioneonline)

