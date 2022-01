La Serie D sarebbe dovuta riprendere domenica 9 gennaio (oggi erano in programma dei recuperi, non delle squadre sarde), ma si blocca momentaneamente a causa della pandemia. A seguito delle diverse richieste di rinvio da parte delle società la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di fermare le giornate del 9 e 16 gennaio, compresi i recuperi che saranno riprogrammati il 12, 16 e 19 di questo mese. Si tornerà quindi in campo il 23 gennaio con l'ultima giornata del girone d'andata, che si sarebbe dovuta disputare fra quattro giorni.

La ripresa. Si ripartirà con i derby sardi Atletico Uri-Torres e Latte Dolce-Arzachena, poi Aprilia-Muravera (che, in ogni caso, non si sarebbe potuta giocare questa domenica su richiesta della formazione laziale), Gladiator-Carbonia e Lanusei-Cassino. Per quanto riguarda le società dell'Isola Atletico Uri e Lanusei non hanno gare da recuperare, Arzachena, Latte Dolce, Muravera e Torres ne hanno una mentre il Carbonia ne ha due. A breve sarà reso noto il calendario di queste partite ancora da disputare.

