Divisione Regionale 2, saranno 32 le formazioni in campo in tutta la Sardegna dal prossimo weekendSei le squadre in più al via rispetto alla stagione 2024/2025
Prenderà il via nel prossimo weekend il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Saranno ben 32 le formazioni (6 in più rispetto alla stagione 2024/2025) che prenderanno parte al campionato, equamente divise tra Sud e Nord Sardegna.
Sud. Girone unico per le 16 compagini ai nastri di partenza. Tra gare di andata e ritorno una lunga regular season che si concluderà a metà maggio. Le 16 squadre al via, dal cagliaritano, Sulcis, Medio Campidano, fino a Oristano: Basket Serramanna, Carloforte, Il Gabbiano, Antonianum Quartu, Cus Cagliari, Condor Monserrato, Polisportiva Marrubiu, Genneruxi Cagliari, Primavera Gonnosfanadiga, Beta Cagliari, Cagliari Basket, Basket Settimo, La Casa del Sorriso Su Planu, Azzurra Oristano, Basket Iglesias e Scuola Basket Carbonia.
Nord. Divise in due gironi, 16 formazioni si contenderanno la vittoria finale. La prima fase dovrebbe concludersi tra fine gennaio e i primi di febbraio. Ecco l’elenco delle squadre partecipanti, che comprende società del sassarese, della Gallura, dell’Ogliastra, fino a Nuoro e Alto oristanese. Girone A: Olimpia Olbia, Virtus Olbia, Arzachena, Nova Pallacanestro La Maddalena, Pallacanestro Sennori, Mercede Alghero, Masters Sassari, Accademia Olmedo. Girone B: Pallacanestro Nuoro, Basket Ghilarza, S. Elene, CMB Porto Torres, Dinamo 2000 Sassari, Ichnos Nuoro, Macomer 2.0, Shardana Basket.