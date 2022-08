Sono stati ventiquattro i ragazzi sardi ai Campionati italiani giovanili di triathlon 2022, disputati a Lovadina di Spresiano in Veneto, su ben 1800 partecipanti. L'edizione, curata dal centro sportivo Le Bandie, ha visto come miglior risultato isolano un podio: il terzo posto per la vicecampionessa mondiale Chiara Porta (Villacidro Triathlon) nella categoria Youth B, con 35'43''. Nella stessa gara 13º Manuel Cossu (Fuel), 31º Michele Loi (Triathlon team Sassari) e 73º Lorenzo Zurru (Fuel). La spedizione sarda ha avuto, oltre agli atleti a rappresentare sette società (Villacidro Triathlon, Triathlon team Sassari, Fuel triathlon di San Gavino, TriNuoro, Triathlon Costa Ovest di Oristano, TP Academy e Karel Sport), anche dieci tecnici e altrettanti collaboratori.

I risultati. Gli atleti sardi hanno gareggiato nelle competizioni individuali, nelle staffette miste e nell'ultimo atto della Coppa delle Regioni. Da segnalare il settimo posto per la squadra Sardegna 1 (Riccardo Spanu, Giulia Saiu, Ruslan Farci e Chiara Porta) nella categoria Junior della Coppa delle Regioni. In questa competizione, per la prima volta, la Sardegna ha portato cinque formazioni (due Junior e tre Youth) coi migliori talenti regionali. Negli individuali i risultati principali sono stati il 18º posto di Riccardo Spanu (Fuel) nella categoria Junior, dove nel femminile Giulia Saiu (Villacidro Triathlon) ha finito 13ª; 11º Roberto Porcu (Tri Nuoro) nella Youth A, 13º Manuel Cossu nella Youth B. Nelle staffette il miglior risultato è il 18º posto per il Villacidro Triathlon nella categoria Junior. "Aver schierato cinque squadre nella Coppa delle Regioni è indice di grande crescita del movimento, soprattutto femminile. Abbiamo visto i ragazzi divertirsi e crescere", ha detto il referente tecnico regionale Andrea Schiavino.

