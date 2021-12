La San Paolo fa otto su otto e si conferma in testa alla classifica del girone N di B2 femminile. Le cagliaritane hanno vinto il match interno contro la Pol. Dil. Talete per 3-1. Dopo aver perso il primo set 27-25, è arrivata la reazione delle padrone di casa con i parziali di 25-22, 25-16 e 25-19. Sconfitte esterne per Alfieri Ajò Energia e La Smeralda Ossi. Le cagliaritane sono state battute in tre set (27-25, 25-15 e 25-11) sul campo della Revolution Volley. Contro la Volley Friends Roma, La Smeralda si è arresa al quarto set. Dopo aver vinto il primo 25-22, le isolane non sono riuscite a ripetersi, perdendo i successivi con i punteggi di 25-19, 25-22 e 25-15. Rinviata la trasferta romana della Corren Ghilarza contro l'Acqua e Sapone.

B1 femminile. Rinviato anche il big match della Capo d'Orso Palau, prima nel girone A, che avrebbe dovuto ricevere Legnano seconda in classifica.

B maschile. Non riesce il colpo grosso a Sarroch, che deve arrendersi al tie-break sul campo della capolista Lazio con i parziali di 17-25, 25-23, 25-19, 21-25 e 15-12. Termina al quinto set anche il derby tra Silvio Pellcio 3P e Olimpia Sant'Antioco. Ad avere la meglio sono stati i sassaresi con i parziali di 25-20, 25-19, 23-25, 19-25 e 15-11. Più agevole il successo del Cus Cagliari a Roma contro la Casal Bertone per 3-0 (23-25, 19-25, 19-25). Niente da fare invece per l'Airone Tortolì, sconfitta dall'Amin 21 K Roma 7 seconda in tre set (25-11, 25-13, 25-13).

