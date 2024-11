Cinque delle sei squadre sarde impegnate nel campionati nazionali di pallamano scenderanno in campo tra oggi e domani.

In A Gold, impegno casalingo per la Raimond Sassari, che alle 18.30 ospiterà il Camerano al PalaSantoru. I turritani, che hanno 19 punti e sono a una sola lunghezza dal trio di testa formato da Siracusa, Conversano e Cassano Magnago, sono chiamati a fare bottino pieno per conservare un posto nell’ambitissima zona playoff e anche per garantirsi una buona posizione in griglia in vista della Final8 di Coppa Italia. Il Camerano, che fin qui ha raccolto solo 4 punti, è terzultimo.

Dopo una sconfitta e un pareggio, i rossoblù sanno quanto sia fondamentale ricominciare a vincere, come sottolineato da Rodolfo De Oliveira: «Nell’ultima gara contro Brixen ci è mancata lucidità, abbiamo perso qualche pallone di troppo, abbiamo capito dove si è sbagliato e stiamo lavorando per migliorare. Siamo ancora lì, in corsa per il vertice in un campionato estremamente livellato. Siamo consci dell’importanza della gara contro Camerano, non possiamo permetterci di perdere altri punti. Sarà importante vincere anche per piazzarci nel migliore dei modi in vista della Final8 di Coppa Italia».

Gli altri campionati. Prima del match della Raimond, il PalaSantoru ospiterà l’incontro di A1 femminile tra Lions Sassari e Ariosto Ferrara, in programma alle 15. Le leonesse sono ancora ultime a quota zero, le ospiti seste con 10 punti all’attivo. Sarà impegnata alle 19.30 sul campo del Bologna United, invece, la Verdeazzurro Sassari, che arriva al match valevole per la 9ª giornata di A Silver. La formazione felsinea e quella turritana occupano rispettivamente il quinto e il nono posto in classifica, ma sono separate da due sole lunghezze.

Nel Girone B della A2 femminile, occhi puntati sulla Polivalente di Nuoro, dove alle 18.30 di domani si disputerà il derby sardo tra Città del Redentore e Raimond, con le nuoresi attualmente settimane a quota due punti e le sassaresi quarte con una lunghezza di vantaggio. Rinviata alle 18.30 del 19 dicembre l’incontro tra la capolista Germancar Hac Nuoro e la Leonessa Brescia.

