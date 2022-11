Non è certo la stagione più brillante per la Nuorese, reduce da tanti problemi soprattutto fuori dal campo. Da due settimane non c'è più il presidente Maurizio Soddu, che si è dimesso e per il momento è stato sostituito da Annico Sanna (in precedenza vicepresidente). Negli ultimi giorni ci sono stati però contatti con potenziali acquirenti, interessati a rilevare la società, anche se finora nulla si è concretizzato. La società resta vicina alla squadra, con l'augurio che in tempi brevi la situazione si possa risolvere. Dopo tre pareggi consecutivi sabato è arrivata una sconfitta, 3-1 in casa della Ferrini, coi tre punti che mancano dal 3-1 all'Iglesias del 22 ottobre.

In campo. Nel frattempo i verdazzurri cercano di restare in scia alla zona salvezza: "Sicuramente non è un momento facile sia dal punto di vista societario sia di organico", ammette il capitano Fabio Cocco, il principale giocatore della squadra allenata da Francesco Picconi. «Negli ultimi giorni qualcosa si è mosso, la società ci ha tranquillizzato e i dirigenti rimasti si stanno dando da fare. Dobbiamo intervenire a dicembre perché la situazione è molto difficile, ma bisogna solo ringraziare questo gruppo di ragazzi perché ci stiamo impegnando al massimo e non stiamo regalando niente. I risultati penso che lo stiano dimostrando, perché ce la siamo giocata in tutti i campi: anche con la Ferrini, che ha giocatori bravi ed esperti per la categoria, siamo andati vicini a fare punti». A tre giornate dalla fine del girone d'andata la Nuorese è terzultima, -3 dall'Arbus prima in zona playout e a -7 dalla quintultima. Nel prossimo turno ospiterà la Villacidrese.

