Va alla squadra dei "Baffo Boys" l'edizione 2025 del Torneo Forense di calcio, che quest'anno si è giocata nel campo del Vecchio Borgo Sant'Elia a Cagliari. Una tradizione che si ripete dagli anni Sessanta e che ha visto in campo avvocati, praticanti, magistrati, professori universitari di materie giuridiche, cancellieri e lavoratori del Tribunale, oltre a qualche minima aggiunta esterna.

Il torneo si disputa ogni anno tra giugno e luglio. I "Baffo Boys" dell'avvocato Ernesto Pacini, condotti in panchina dall'allenatore Franco Olla, hanno battuto in finale ai rigori la squadra dei “Permaflex” dell'avvocato Samuele Viana. Per loro è la dodicesima vittoria dal 1997 a oggi.

La finale si è giocata nella tarda serata di mercoledì. A questa edizione hanno partecipato cinque squadre, ripetendo la stessa formula che va avanti dal 1997.

