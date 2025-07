Tifosi col fiato sospeso a Olbia, dove, in attesa di comunicazioni ufficiali, è partito il conto alla rovescia verso l’ammissione o l’esclusione dalla Serie D 2025/26.

Ufficiosamente, si sa che il club presieduto da Guido Surace ha presentato la domanda di iscrizione incompleta delle liberatorie di parte dei giocatori e dei membri dello staff tecnico, e che la Covisod ha comunicato privatamente al sodalizio gallurese la necessità di integrare la documentazione entro il 21 luglio.

La condizione per mettersi in regola e rientrare in corsa per la prossima Serie D è che entro il termine indicato – le 14 di lunedì – l’Olbia paghi lo stipendio di maggio ai tesserati, che firmeranno poi le liberatorie; in ogni caso faranno fede le distinte dei bonifici. Poi, la palla passerà al Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che il 25 luglio deciderà, dopo l’ultima fase dell’istruttoria, ammissioni ed esclusioni tra aventi diritto e non aventi diritto (ovvero quelle che hanno chiesto il ripescaggio, e tra queste le sarde Atletico Uri, Costa Orientale Sarda e Ilvamaddalena).

Seguirà la comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento interregionale dell’organico della Serie D 2025/26: nell’occasione verranno dettagliate le ragioni dell’esclusione, ad esempio l’incompletezza della domanda. Un verdetto che l’Olbia sta cercando in tutti modi di scongiurare, a caccia com’è in questi drammatici giorni dei fondi necessari a saldare la mensilità arretrata e a organizzare la stagione. Che, in caso di ammissione, partirebbe comunque ad handicap, con 2 punti di penalizzazione in classifica per il ritardo nella presentazione dei documenti richiesti (oltre a una multa di 5mila euro).

Seguirà il 1° agosto la formazione dei gironi e dopo una settimana i calendari, con la Coppa Italia al via il 24 agosto e il campionato il 7 settembre

Intanto, sul fronte Olbia intesa come squadra, dopo Costanzo, Rizzo e De Grazia saluta anche Della Salandra: l’attaccante classe 2005, che con la maglia dell’Olbia ha collezionato 14 presenze, 2 gol e 2 assist in quattro mesi (era arrivato a dicembre), ha firmato col Legnago Salus, fresco di retrocessione dalla Serie C.

