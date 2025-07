Una campagna acquisti che si infiamma sempre di più per l'Uta che oltre a pescare dalle altre squadre di categoria, pesca anche dal proprio vivaio: sono ufficiali gli arrivi in prima squadra di Lorenzo Carboni e Loris Pellé. Il primo, classe 2007, ha deciso di rimettersi in gioco dopo un anno di assenza, torna nel palco scenico dei grandi per dimostrare ciò che di buono ha già fatto nelle giovanili. La società, sui propri social scrive: «Il suo ritorno è motivo di grande gioia per tutta la società, per i compagni: non vediamo l’ora di vederlo indossare di nuovo i nostri colori e calcare il campo con la maglia dell’Uta Calcio 2020».

Loris Pellé invece è un classe 2008 che ha ben figurato negli Allievi nella stagione 2024/2025. Ora ha l'opportunità di entrare a far parte della prima squadra dell'Uta, che cerca di valorizzare sempre di più i propri talenti del settore giovanile. Anche su di lui, la società scrive: «Dopo una stagione straordinariamente prolifica nel campionato Allievi, dove ha messo in mostra tutto il suo talento, il fiuto per il gol e una maturità calcistica, Loris è stato confermato nella rosa per la nuova stagione, con l’obiettivo di continuare il suo percorso di crescita a stretto contatto con il calcio dei Grandi».

