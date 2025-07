Colpo in attacco per l’Idolo, squadra di Promozione. Ad Arzana arriva l'attaccante Maximiliano Gastón Timpanaro.

Classe 1988, argentino, Timpanaro è un attaccante esperto e fisicamente molto forte. Ha giocato in Argentina, Albania, Francia e Spagna, e in Sardegna ha già dimostrato il suo valore con 28 gol in una stagione col Tortolì.

Oltre a essere un riferimento offensivo, la sua esperienza sarà preziosa anche per la crescita dei giovani talenti locali, dentro e fuori dal campo.

