C’è anche Aurora Murgia, classe 2009 in forza alla Mercede Basket Alghero, tra le 16 atlete convocate da coach Giovanni Lucchesi per il raduno della Nazionale Under 16 femminile, al via il 18 luglio a Castel San Pietro Terme (BO).

Il collegiale rappresenta la prima tappa di avvicinamento all’Europeo di categoria, in programma dal 15 al 23 agosto a Pitesti, in Romania. Durante il raduno, le Azzurre disputeranno tre doppie amichevoli: contro Lettonia (24-25 luglio), Ungheria (1-2 agosto) e Slovenia (8-9 agosto). Tutti i match si giocheranno al Pala Ferrari e saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Italbasket.

L’Italia debutterà all’Europeo il 15 agosto contro Israele, per poi affrontare Germania (16 agosto) e Croazia (17 agosto) nel Girone D. Agli ottavi, in programma il 19, incrocerà una tra Romania, Serbia, Belgio o Francia.

