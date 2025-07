Decolla con nomi importanti la campagna acquisti dell'Antiochense, club lagunare che nella scorsa stagione in Prima categoria ha chiuso con un onorevole piazzamento nella parte medio alta della classifica, ma che ora punta a qualcosa di più importante.

La società lagunare ha acquisito le prestazioni di Matteo (Momo) Cosa, originario di Carbonia, esperienze in in serie D e in Eccellenza, reduce dalla sfortunata stagione in Promozione con l'Atletico di Masainas retrocesso in Prima. Attaccante poliedrico, ma non prima punta, negli ultimi anni Momo Cosa ha rivelato una vena realizzativa di notevole spessore come esterno alto o come seconda punta.

Arriveranno anche Alessandro Cicu, Andrea Valentino, Francesco Marreddu, inoltre riprenderanno dop una pausa due giovani antiochensi, Alessio Orrù e Christian Scibilia. Il direttore sportivo Mariano Gala ha allestito l'organico quasi a tempo di record: «Senza voler snaturare la squadra in considerazione delle disponibilità e in sintonia con il riconfermato allenatore Fabio Piras - dice il ds - abbiamo portato quattro giovani di qualità oltre ad altri promettenti: la presenza di non pochi giocatori antiochensi è la principale caratteristica, infatti saranno ben quindici i ragazzi di Sant'Antioco o provenienti dal vivaio».

