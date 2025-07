San Giovanni Suergiu. Una nuova realtà calcistica si affaccia a San Giovanni Suergiu. E in paese a questo punto i club diventano quattro. Pochi giorni fa è stata infatti formalizzata la nascita della "Asd San Giovanni Suergiu". Il 23 luglio alle 19 all’oratorio del paese verrà presentata ufficialmente. Già designate le cariche di questo nuovo club che copre tutte le categorie del settore giovanile, compresa la prima squadra: il presidente è Cristian Milani, il vice è Piero Porcu, il responsabile del settore giovanile è Silvio Di Meglio, il presidente onorario è una figura storica del calcio sangiovannese, Aurelio Locci. Il simbolo è un sughero che nasce dal pallone, con lo sfondo dai colori bianchi, rosso e oro. Il paese del Sulcis si arricchisce così di una nuova formazione che va a sommarsi all’altrettanto storica Fermassenti (negli ultimi 25 anni capace di calcare i campi della Eccellenza e della Promozione ma da una stagione scivolata in Seconda categoria e in attesa di riscatto), la Matzacarrese (appartenente alla frazione di Matzaccara) a sua volta in Seconda, quindi l’Is Urigus (omonima frazione) che si trova in Terza categoria dove per l’appunto partirà anche il San Giovanni Suergiu. La missione fondamentale della nuova società, come largamente radicato in ogni club, è la crescita calcistica e la valorizzazione dei giovani. Aspetto singolare: la firma che ha formalizzato la nascita della Asd San Giovanni Suergiu è avvenuta nello stesso giorno e luogo in cui nel lontano 1967 Aurelio Locci decretò la nascita della vecchia Polisportiva San Giovanni.

