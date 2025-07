Colpo dal proprio settore giovanile per l'Uta che annuncia l'ingresso in prima squadra di Fabio Fenu. Dopo un'ottima stagione nella categoria Allievi, dove ha messo in mostra le sue qualità tecniche e umane, il giovane classe 2008 ha convinto la società a portarlo tra i grandi.

La società, sui social aggiunge: «Fabio si è guadagnato con merito la conferma anche per il prossimo anno. Il suo attaccamento alla maglia, la grinta in campo e la voglia di crescere hanno conquistato tutti. Ora si apre un nuovo capitolo per lui, tra i “grandi”, dove siamo certi che saprà farsi valere come ha sempre fatto: con umiltà, sacrificio e grande passione».

