Domani, sabato, e domenica la Matex Marabadminton affronterà a Chiari, in Lombardia, il secondo concentramento del campionato italiano a squadre di serie A nel quale la squadra sarda, campione d’Europa e vicecampione d’Italia 2023, dovrà riscattarsi dell’imprevista falsa partenza dello scorso gennaio a Malles Venosta.

Complice un sorteggio beffardo che, nella prima giornata del campionato 2024, ha messo di fronte alla squadra sarda, priva di Gianna Stiglich, le altre tre compagini protagoniste dei playoff della scorsa stagione. Nell'occasione la Marabadminton aveva vinto per 3 a 2 contro i campioni italiani in carica del Bolzano, subendo però due sconfitte per 2 a 3 contro Milano e 1 a 4 contro l’ASV Mals che è sembrata, insieme alla neopromossa Modena, una delle squadre più accreditate per giocarsi uno dei 4 posti che daranno l’accesso alla final four 2024.

Nulla di compromesso ancora: domani la Matex Marabadminton affronterà la squadra ospitante il secondo concentramento di serie A, gli insidiosissimi lombardi del Farco Chiari e l’altra pericolosa compagine del Brescia in due incontri che somigliano già ad altrettante sfide da dentro o fuori i 4 primi posti che daranno accesso ai playoff di maggio a Milano.

La squadra sarda affronterà l’impegno con una formazione totalmente rivoluzionata nel settore femminile con la presenza della recuperata Gianna Stiglich, della svedese Malena Norrman e dell’esordiente danese Ann-Sofie Usher Ruus. Nel settore maschile l’assenza dell’atleta di punta della squadra sarda, l’italo-danese Christopher Vittoriani, sarà compensata con il debutto nella massima serie italiana della giovane promessa danese Mikkel Langemark che affiancherà l’atleta della nazionale Italiana Matteo Massetti.

La stagione proseguirà poi con la successiva terza ed ultima tappa del 9-10 marzo a Maracalagonis. Ovviamente l’obiettivo è quello di arrivare in Sardegna con ancora intatta la speranza di qualificazione alla final four 2024. Affinché ciò sia possibile, la MATEX dovrà conquistare più punti possibili nel prossimo weekend per giocarsi poi il tutto per tutto a marzo tra le mura di casa.

