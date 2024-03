Sono state tre le medaglie d’oro e una quella d’argento che il Team Danova ha conquistato a Maracalagonis, dove hanno partecipato al WBC Muay Thai, evento sportivo che ha ospitato 240 atleti. I ragazzi guidati, dal maestro Danova e dal suo secondo Raffaele Aresu, dall’inizio dell’anno ha giù conquistato 6 medaglie d’oro e 4 medaglie d’argento.

«Sono particolarmente soddisfatto di questi risultati - afferma il maestro Danova - queste medaglie sono il riconoscimento di un duro lavoro e dei tanti sacrifici fatti. Non posso che essere orgoglioso di tutti i miei ragazzi e del gruppo che abbiamo creato. In questo sport non si insegna solo a lottare, ma si insegnano valori come la disciplina, il rispetto e lo spirito di sacrificio. Insegniamo ai ragazzi a porsi degli obiettivi e diamo loro gli strumenti per raggiungerli, non c’è solo autodifesa, ma una attività completa che permette di coordinare e conoscere al meglio il proprio corpo e la propria mente, con tutti i benefici che ne conseguono».

Soddisfazione per i positivi risultati conseguiti ha espresso il sindaco, Fabio Lai: «Questo medagliere dimostra quanto sacrificio e passione ci abbiamo messo questi ragazzi, un risultato importante che rende orgogliosi tutti». Prossimi impegni? «Siamo tutti concentrati e abbiamo un occhio puntato alle prossime regionali WBC che si terranno quest’estate», afferma la presidente, Laura Sanna.

