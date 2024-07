È Mattia Caddeo il nuovo centravanti della Ferrini, un grande colpo per il reparto offensivo. Nella tarda serata di ieri la società cagliaritana ha chiuso l'accordo con la punta classe '92, che torna nel capoluogo dopo le precedenti esperienze con Progetto Sant'Elia e La Palma. Nelle ultime tre stagioni è stato una garanzia a livello realizzativo con il Ghilarza, con cui ha realizzato 14 gol soltanto nello scorso campionato di Eccellenza finendo al secondo posto nella classifica marcatori dietro al capocannoniere Alessio Mulas (San Teodoro, ora passato al Budoni).

Il bomber. Caddeo, che in precedenza fra le altre aveva giocato per Guspini, Sorso, Monastir e fuori dalla Sardegna con la Giacomense in Lega Pro Seconda Divisione nel 2012-2013. Un acquisto di spessore, per assicurarsi le prestazioni di un giocatore che porta qualità ed esperienza e che nelle ultime settimane era stato cercato da diversi club. Per Sebastiano Pinna arriva il colpo necessario in attacco, visto che la Ferrini dalla scorsa stagione aveva perso Alessio Figos e Federico Porru più il trequartista Alberto Usai, quest'ultimo passato all'Uta in Promozione. Gli altri nuovi acquisti, chiusi la settimana scorsa, sono Gabriele Dore dal Carbonia, Fabio Fredrich dal Barisardo, Alessandro Mancusi dal Sant'Elena e l'altro attaccante Roberto Piroddi dal Sant'Elena.

