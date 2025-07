L’Arzachena è lieta di presentare la partnership con la Juventus. “A partire dal 1° luglio 2025, è ufficialmente iniziata una prestigiosa collaborazione con Juventus Football Club, grazie alla quale il nostro club entra a far parte delle Juventus Academy in Italia”, recita il comunicato, che riporta i dettagli dell’accordo ufficializzato questa mattina in Comune.

Presenti il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e l’Assessore allo Sport Nicoletta Orecchioni, il presidente dell’Arzachena Academy Costa Smeralda Pasquale Cossu e il suo vice nonché responsabile del settore giovanile Federico Cossu, e il responsabile dell’attività di base della Juventus FC Davide Bellotto.

L’evento può essere considerato storico: questa è, infatti, la prima volta che una Academy Juventus diretta viene attivata in Sardegna, complice l’appetibilità del progetto smeraldino, apprezzato – fanno sapere – per l’organizzazione della nuova gestione e la realizzazione del nuovo impianto sportivo “Luigi Orecchioni”. Un ruolo fondamentale l’avrebbe avuto anche il responsabile del settore giovanile dell’Arzachena Federico Cossu, che ha saputo rappresentare al meglio l’impegno del sodalizio gallurese verso i giovani e il futuro del calcio sardo.

Grazie all’accordo, la Juventus porterà sull’Isola il proprio know-how formativo attraverso metodologie condivise, una formazione tecnica costante, visite stagionali dello staff Juventus e un percorso educativo e sportivo allineato agli standard dei bianconeri.

