Entra nel vivo, ad Arborea, il “Notturno per Bobo” di calcio a 7, che si avvia verso le fasi finali.

Si stanno giocando, infatti, in questi giorni, gli ultimi scampoli delle partite dei due gironi di qualificazione, che vedono protagoniste 8 squadre in totale. Dall’inizio della prossima settimana, lunedì 7 e martedì 8 luglio, in programma i quarti di finale. Giovedì 10 spazio alle semifinali, mentre venerdì 11, alle 21.30, la finalissima.

L'evento, giunto alla terza edizione, è organizzato dall'Unione Sportiva Arborea nel campo comunale in erba sintetica “Gino Neri”.

«Da quest'anno – commentano gli organizzatori - è dedicato alla memoria di Roberto "Bobo" Costella, grande sportivo di Arborea scomparso prematuramente qualche mese fa. L'US Arborea ringrazia le 8 squadre partecipanti, la famiglia Costella, l'amministrazione comunale, la Pro Loco Arborea e tutti gli Sponsor».

