L’Antonianum Basket di Quartu Sant'Elena si prepara a celebrare la decima edizione di Villasimius a Canestro, torneo estivo diventato ormai una tradizione consolidata nel panorama cestistico isolano. In programma sabato 26 e domenica 27 luglio, l’evento animerà come sempre Piazza Margherita Hack, punto nevralgico della passeggiata serale nel centro turistico del Sud Sardegna.

Nato quasi per gioco, il torneo ha saputo conquistarsi negli anni un posto di rilievo tra le manifestazioni sportive estive, attirando atleti da tutta l’Isola e trasformandosi in un’esperienza che unisce basket, musica e socialità. In campo le categorie Pro (maschile e femminile, nati dal 2007), Under 18 (2008-2010), Under 14 (2011-2013), con le consuete sfide 3 contro 3, le gare di schiacciate e tiri da tre punti. Sabato sera spazio anche alla festa del basket presso la discoteca Sciabecco.

Per l’occasione, in collaborazione con il Cna Sardegna, sono stati organizzati due clinic formativi con Alex Sarama, uno dei massimi esperti mondiali nella formazione cestistica. Fondatore di Transforming Basketball e attualmente Direttore dello Sviluppo dei Giocatori per i Cleveland Cavaliers in NBA, Sarama terrà due incontri: giovedì 24 luglio alle 19 alla palestra Antonianum di Quartu e venerdì 25 luglio alle 18 a Villasimius, in via Leonardo da Vinci. I temi trattati saranno Concetti offensivi e tecniche Nba applicabili al basket giovanile.

Sempre venerdì, a conclusione del clinic, spazio all’All Star Game Under 17 organizzato dalla Fip con i migliori prospetti giovanili della Sardegna. A seguire, in Piazza Hack, il concerto dei Non Soul Funky chiuderà la serata.

