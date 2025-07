Enrico Cubeddu e Nicolò Cassitta erano già noti ai tifosi dell’Olbia, minimo per le convocazioni nella Rappresentativa Regionale Under 17. Ma adesso a loro, promesse olbiesi dell’Olbia, si aggiungono anche Ludovico Baltolu, Andrea Marrazzo, Gian Mario Vacca e Mirko Zaru.

I magnifici sei faranno il salto dal settore giovanile dei bianchi alla prima squadra, a partire dalla stagione 2025/26 e, prima ancora, dal ritiro precampionato, al via il 23 luglio a Monti. I giocatori sono stati presentati oggi alla stampa dal club, che, attraverso il direttore dell’area tecnica Manuel Gonzalez e il direttore del settore giovanile Fabrizio Lucidi, ha confermato la volontà di ripartire dai giovani del territorio e di valorizzarli.

Questa mattina, negli uffici del Geovillage, i ragazzi hanno firmato per la prima squadra dell’Olbia che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Con tutta l’emozione e l’orgoglio che si prova all’idea di poter indossare la maglia bianca. «Sono con l’Olbia Calcio 1905 da dieci anni, e arrivare alla prima squadra è un importante traguardo. Sogno in grande, ma vestire la maglia della mia città è già un sogno che si realizza», interviene Cubeddu, difensore classe 2008.

Gli fanno eco i compagni di squadra nell’Under 17, il coetaneo attaccante Cassitta e il centrocampista classe 2009 Baltolu. «L’opportunità è molto importante e la sfrutterò nel migliore dei modi. Sono veramente felice ed emozionato, non vedo l’ora di iniziare», dice il primo, che l’anno scorso ha collezionato quattro convocazioni in prima squadra con Ze Maria in panchina. Dunque, Baltolu: «Anch’io sono all’Olbia Calcio da sempre. Oggi è un momento importante per la mia crescita. Sono felicissimo di far parte del club per cui darò il massimo».

Segue Marrazzo, attaccante classe 2007, che ha giocato nella Primavera dell’Olbia e nella prima squadra del Calangianus: «Per me è molto importante giocare per la squadra della mia città, è un’emozione unica, e dopo un’esperienza tra i grandi sono felice di portare quello che ho imparato e di metterlo al servizio della squadra». Infine Vacca, difensore classe 2007, proveniente dall’Under 19, che dice: «Sono cresciuto nell’Olbia, dove ho iniziato quando avevo cinque anni, oggi è la dimostrazione di quanto i sacrifici ripaghino. Affronterò la stagione dando il massimo, cercando di portare tutte le mie qualità migliori», e Zaru, difensore classe 2009, reduce da una stagione trascorsa tra l’U16 e l’U17 del Cagliari dopo l’annata nell’U15 dei bianchi: «L’anno scorso ero a Cagliari, e sono cresciuto tantissimo sotto tutti gli aspetti. Il richiamo, però, è stato troppo forte, e ho rinunciato a restare lì per tornare a Olbia, vestire questa maglia e rappresentare la mia città».

Tre difensori, due attaccanti e un centrocampista, per (ri)cominciare. Considerato che il prossimo anno l’Olbia dovrà schierare obbligatoriamente dal primo minuto tre under nati dopo il 1° gennaio 2005, come (ri)partenza non è male.

