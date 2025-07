Sandro Acciaro resta alla guida dell'Ilvamaddalena. Isolano doc, profondo conoscitore dell'ambiente, Acciaro è molto più di un tecnico: è un simbolo, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. <Con lui in panchina>, si legge nel comunicato ufficiale della società, <abbiamo scritto pagine importanti della nostra storia recente. Recordman di promozioni con i nostri colori, nella scorsa stagione ha guidato la squadra in una straordinaria rincorsa, arrivando a un passo da un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso: la salvezza ai playoff, sfiorata per un soffio. Il suo carisma, la conoscenza del gruppo e la fame che lo accompagna in ogni sfida sono garanzie per tutti noi. Ma soprattutto, Sandro è uno di noi: cuore isolano, spirito da combattente. Il progetto continua, e lo fa con un condottiero che ha già dimostrato di saper trasformare ogni difficoltà in opportunità>.

