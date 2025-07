In Seconda Categoria, colpo del Tavolara guidato da Michele Tamponi, che tessera il centrocampista Fausto Chiappetta (1990), ex Ilvamaddalena, e l’attaccante Marco Meloni. Confermato l'allenatore Michele Tamponi. L’Havana San Basilio conferma il tecnico Giampaolo Grudina, ex portiere del Pisa, e il difensore Bebo Palmas. L’attaccante cubano Daniel Scull, visto nella seconda parte della scorsa stagione all’Ussana, ha ricevuto diverse richieste.

