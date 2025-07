L’Uta Calcio continua a muoversi sul mercato e ufficializza l’arrivo di Marco Capelli, difensore classe ’93 con esperienza e solidità. Il nuovo innesto si inserisce nel progetto di rilancio della società biancoverde, che in queste settimane ha intensificato le operazioni in entrata per costruire una rosa competitiva. Capelli sarà un punto di riferimento per il reparto arretrato, in un gruppo che si va formando sotto la guida del neoallenatore Maurizio Podda, da poco insediato sulla panchina dell’Uta.

Capelli è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio compreso la primavera. Dopo un'esperienza al Casale Monferrato in Serie C2, torna in Sardegna con il Porto Corallo in Eccellenza. Successivamente in Serie D con il Selargius, 5 anni di Eccellenza con il Trino Vercellese, dove poi torna in Sardegna con il Sant'Elena, sempre in Eccellenza. Gli ultimi anni li ha trascorsi in Promozione con le maglie di Castiadas e Selargius.

Da oggi, Marco Capelli è a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Podda.

