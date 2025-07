Potrebbe essere vicina ad una svolta la vicenda societaria del Carbonia, club che milita da tre anni nel campionato di Eccellenza, dopo che circa dieci giorni fa si è dimesso il presidente Stefano Canu: lunedì si riunisce l'assemblea dei soci per eleggere il nuovo presidente, così da poter procedere con i primi adempimenti burocratici, per iscrivere la squadra al campionato e per distribuire le altre cariche comprese quelle legate probabilmente alla scelta dei nuovi allenatori del settore giovanile. Al momento le redini sono rette da un dirigente componente del Cda, Mirco Brai, il quale sta mantenendo i rapporti con i possibili investitori e con l'amministrazione comunale che è proprietaria dello stadio Zoboli e in cui sono in corso lavori di ristrutturazione.

© Riproduzione riservata