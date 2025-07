Vela reale e competizione virtuale tornano a incrociare le rotte nel Golfo degli Angeli: dal 9 all’11 novembre 2025 andrà in scena la terza edizione della eSailing Cup Cagliari Trophy, una delle manifestazioni più originali e innovative del panorama sportivo italiano e internazionale.

Dopo le precedenti edizioni ospitate tra Villasimius e il capoluogo sardo, la regata ibrida ideata da AVAS (Armatori Vela d’Altura Sardegna) rinnova la sua formula vincente, capace di unire l’adrenalina della vela in mare con il fascino degli eSports, aprendo le porte della competizione anche a chi non ha mai messo piede su una barca.

La sfida prenderà ufficialmente il via il 10 luglio con le regate virtuali sull’app gratuita eSailingCup, disponibile per Android e iOS: per un mese, fino al 10 agosto, velisti esperti e semplici appassionati da ogni parte del mondo si sfideranno online in uno specchio d’acqua digitalizzato che riproduce fedelmente il Golfo di Cagliari. L’obiettivo? Entrare nella top 10 e volare in Sardegna per la finale dal vivo in mare, ospitati per un weekend dal prestigioso Hotel Palazzo Doglio, partner dell’evento.

Il format, che nelle scorse edizioni ha superato i 1.500 iscritti, promette una partecipazione ancora più ampia, grazie al connubio tra accessibilità tecnologica, spirito competitivo e un’esperienza sportiva autentica. A rendere il tutto ancora più significativo, il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno del Comune di Cagliari, che credono nel progetto come leva di promozione turistica e valorizzazione del territorio.

«Vogliamo far vivere il mare anche a chi non può navigarlo – spiegano gli organizzatori – e allo stesso tempo portare nuovi volti sulla vela vera. È un modo per unire generazioni, culture e passioni in una community globale e inclusiva».

Ma la eSailing Cup è anche una piattaforma aperta a sponsor e brand internazionali: l’app consente la creazione di regate personalizzate, trofei ad hoc e visibilità in-game per le aziende che vogliano investire nel mondo degli eSports con una forte connessione territoriale e sportiva.

