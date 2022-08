Dopo un anno passato sempre nella zona alta della classifica di Eccellenza, chiudendo al terzo posto col record di punti (67), la Ferrini ha ripreso nel pomeriggio di lunedì gli allenamenti in vista della nuova stagione ormai alle porte. Per i cagliaritani la parola d'ordine è resettare: “Abbiamo lasciato alle spalle lo scorso campionato, sappiamo di doverci salvare”, sottolinea l'allenatore Sebastiano Pinna, alla guida del club da dicembre 2018. “Mai come quest'anno dobbiamo farlo velocemente: dovremo essere bravi a partire in una certa maniera, ma anche lavorare bene da subito. Andremo ad affrontare un'Eccellenza dove l'asticella si è alzata dalla scorsa stagione, l'anno scorso non siamo riusciti a raggiungere certi obiettivi e adesso abbiamo anche delle nuove lacune. Col livello che si è sollevato verso l'alto dobbiamo fare un'impresa: pensiamo a lasciare subito quattro squadre dietro di noi”. Nel corso della preparazione la Ferrini giocherà anche un'amichevole col Cagliari Primavera, sabato 13.

Rosa da completare. Al raduno, ancora a ranghi ridotti vista la partenza anticipata, la squadra non è ancora al 100% fra infortuni e defezioni dell'ultimo momento, fra cui i difensori Matteo Lecca e Andrea Ruggeri. In più è ancora in standby la posizione di Alberto Usai, una delle colonne portanti degli scorsi anni che (oltre a essere infortunato) al momento non può far parte del gruppo per motivi di lavoro, con la società che spera di riaverlo presto. Aggregati alcuni ragazzi del settore giovanile, nelle prossime settimane dovrebbero arrivare un difensore e un centrocampista. Per ora l'unico volto nuovo è quello del giovane portiere Emanuele Daga proveniente dal Muravera, poi la rosa è quasi per intero la stessa dell'ultimo campionato, fra le novità nello staff Massimiliano Ledda sarà il viceallenatore oltre che preparatore atletico. L'esordio il 21 in Coppa Italia, il 28 la prima giornata di un torneo che sarà molto lungo e di qualità: “Budoni e Ossese sono le squadre da battere, ma non dimentico le retrocesse, la Nuorese e la Tharros”, il giudizio di Pinna sulle avversarie. “Il campionato, purtroppo per noi che siamo piccoli, quest'anno vedrà tante nobili decadute del calcio sardo che hanno un passato di livello”.

© Riproduzione riservata