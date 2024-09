Domenica scorsa la Ferrini ha trovato la sua prima vittoria stagionale, 2-0 al San Teodoro nella seconda giornata di Eccellenza. Una partita in cui la squadra di Sebastiano Pinna ha sbloccato il risultato dopo novanta secondi, con l’incornata del difensore Federico Boi che già aveva segnato nel match d’esordio in campionato con l’Ossese. Dopo un buon primo tempo, i cagliaritani hanno dovuto soffrire nella ripresa il ritorno degli ospiti, prima di trovare il raddoppio nel finale col giovane Leonardo Lecca, attaccante classe 2006 appena entrato e al primo centro in Eccellenza. Ora la Ferrini è attesa da conferme in trasferta, domani alle 16 a Calangianus.

«L'obiettivo è cercare di avere un po' di continuità, perché sappiamo di essere un organico forte che ha bisogno di risultati per fare bene», afferma il difensore e goleador Boi. «Vogliamo essere squadra in ogni partita. Dopo aver iniziato con una sconfitta contro l’Ossese ci servivano i tre punti contro il San Teodoro: siamo contenti che siano arrivati anche senza subire gol, dobbiamo rimanere sempre forti e compatti sapendo di dover soffrire in certi momenti quando non abbiamo la palla».

La partita. Calangianus-Ferrini fa parte della terza giornata di Eccellenza, che si gioca tutta di sabato con l’eccezione di Nuorese-Barisardo rinviata a seguito della strage di Nuoro. Al “Signora Chiara” l’arbitro sarà Gabriele Sari della sezione di Alghero. La Ferrini ci arriva con tre punti in classifica, una vittoria e una sconfitta, stesso ruolino di marcia del Calangianus che ha perso all’esordio in casa con l’Alghero per poi battere il Li Punti a Sassari.

Boi è uno dei quattro capocannonieri del torneo con due reti in altrettante giornate, pur giocando da difensore centrale: «Serrau mi ha messo una grande palla dal corner e l'ho colpita nel punto giusto», il suo ringraziamento al compagno per quanto fatto sul gol contro il San Teodoro.

