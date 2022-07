Dopo una stagione di altissimo profilo, col terzo posto nell'ultima Eccellenza e il record di 67 punti, la Ferrini riparte dalla quasi totalità del gruppo che lo scorso anno ha ottenuto grandi risultati, sfiorando la promozione in Serie D. Dopo aver confermato Sebastiano Pinna in panchina, la società cagliaritana ha raggiunto l'accordo con gran parte dei giocatori già protagonisti nelle passate stagioni, a cominciare dal capitano Alessandro Bonu al sedicesimo anno consecutivo in squadra.

La rosa. L'ultimo confermato in ordine di tempo è il portiere Enrico Galasso, che aveva avuto offerte da altre società: avrà come vice Alessandro Serra, uno dei giovani. Resta uguale l'attacco, con Lorenzo Camba e Gianluca Podda che erano stati a loro volta richiesti altrove, assieme a Fabio Argiolas (che l'anno scorso ha raggiunto quota 100 gol con la Ferrini) e agli esterni Nicola Murgia e Matteo Argiolas. In mezzo al campo Marco Aresu ha deciso di proseguire (pensava di smettere), con lui ci saranno Alessio D'Agostino e Andrea Sigismondo mentre al momento non può proseguire per motivi di lavoro Alberto Usai, anche se la società spera di poter continuare a portare su di lui. In difesa, oltre a Bonu, anche Federico Boi, Luigi Cuccu, Matteo Lecca, Luca Mudu, Andrea Ruggeri e Riccardo Simoni. Dovrebbero poi arrivare un paio di volti nuovi, completando infine il gruppo coi fuoriquota. La preparazione inizierà ai primi di agosto, l'obiettivo primario resta la salvezza.

© Riproduzione riservata