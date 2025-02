Nella terza giornata di ritorno della Serie C Unica, l'Innovyou Sennori rischia grosso contro l'Antonianum. A Quartu, la squadra di coach Atella conduce per larghi tratti e accarezza il successo fino a un minuto e mezzo dalla sirena, quando i canestri provvidenziali di Puggioni e Merella consentono alla capolista di salvare l'imbattibilità stagionale. Preziosi anche i 18 personali di Jiri Hubalek.

Alle spalle dei romangini, ora, c'è la Pisano Arredamenti Quartu, che vince in casa dell'Olimpia Cagliari grazie a una gran rimonta nell'ultimo quarto (break di 20-9) e la scavalca in classifica in virtù del doppio vantaggio negli scontri diretti.

Sempre tra le big, non steccano Calasetta e Nuoro: Il Veliero di Frisolone continua a navigare col vento in poppa grazie al successo per 64-46 ottenuto a Sassari contro il Cus, mentre i barbaricini, guidati da Doglio e Mariani, piegano con autorità le resistenze del Sant'Orsola (81-59).

Il "derby" tra società satelliti della Dinamo Sassari se lo aggiudica, infine, la Torres, che, grazie anche ai 27 punti di Stefano Trucchetti, batte per 91-75 la Dinamo B, ancora ferma all'ultimo posto in classifica.

Classifica: Sennori 26, Ferrini 18, Olimpia 18, Calasetta 18, Nuoro 14, Coral 12, Torres 12, Sant'Orsola 8, Antonianum 6, Cus Sassari 6, Dinamo B 2.

Torres-Dinamo B 91-75

Sef Torres: Trucchetti 27, S. Casu 5, Raffo 7, Angius 3, Giordo 2, M. Piredda, Vargiu, S. Piredda 5, Panai 8, E. Casu 30, Pazzola 4. Allenatore Carlini

Dinamo Sassari B: Macciocu 2, Meschini 15, Marongiu ne, Denti 2, Giua, Pitirra 2, Motroni 15, Luciano 4, Pompianu 11, Barabino 17, De Rosas 2, Cubeddu 5. Allenatore Mura

Parziali: 14-23; 37-39; 71-54

Nuoro-Sant’Orsola 81-59

Sirius Nuoro: Mariani 17, Goddi 9, Canu 10, Radakovic 12, Zidda, Spina 8, Loddo, Doglio 19, Assui 6. Allenatore Puddu

Tavoni Sassari: Bergdolt 3, Vargiu, Manca 12, Bertolini 19, Aroni 3, Fara 4, Cugia 2, Usai 2, Scanu Manunta 8, Gueye 2, Pisano 4. Allenatore Porcu

Parziali: 19-14; 36-29; 62-45

Cus Sassari-Calasetta 46-64

Cus Sassari: Onali, Dongu 3, Demartis, Chessa 6, Ruiu, Spanu 13, Cecchini 17, Piras ne, Lizzeri 3, Idini 4, Canu, Gaio. Allenatore Sassu

Il Veliero Calasetta: Amadori 3, Russo 18, Zucca 10, Diana 2, Graaf 9, Amoruso 9, Salis 2, Mattana 7, Mpeck 4. Allenatore Frisolone

Parziali: 8-17; 22-23; 34-45

Olimpia-Ferrini 62-64

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Motzo 3, Tocco 10, Di Ciaula 8, Chessa 2, Serra 4, Corsi 9, Palazzi 13, D’Elia 5, Scanu 2, Terrosu 6. Allenatore Zucca

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 1, Pedrazzini 18, Graviano 8, Murru ne, Saba 2, Gambella ne, Pisu ne, Fois 9, Fancello 8, Madau ne, Salone 15, Marras 3. Allenatore Fioretto

Parziali: 16-12; 34-33; 53-44

Antonianum-Sennori 71-76

Antonianum Quartu: E. Piras 13, G. Piras 4, Putignano 14, Ruggeri ne, Tiragallo 6, Biggio 8, Onnis 13, Carrucciu 2, Orrù 11. Allenatore Atella

Innovyou Sennori: Cordedda 10, Puggioni 16, Spano 4, Merella 15, Mat. Cabras 3, Werlich 7, Marreu, Tola 3, S. Piras, Hubalek 18, Mar. Cabras ne, Fiesoli ne. Allenatore G. Piras

Parziali: 24-20; 40-39; 57-53

