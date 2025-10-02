Ultimo posto in classifica, assieme a Buddusò e Santa Teresa, e la Ferrini si muove sul mercato. Dal Sant'Elena arriva l'attaccante Luca Floris, che ritrova come allenatore Nicola Manunza già avuto al Villasimius. Classe 2000, dovrebbe essere a disposizione già dalla partita di domenica in casa contro l'Atletico Uri, nella quarta giornata di Eccellenza.

Floris nella scorsa stagione ha segnato tre gol con il Villasimius. Aveva cominciato l'anno al Sant'Elena con Tonio Madau, suo tecnico al Monastir nel 2022-2023, ma la società quartese ha deciso di liberarlo dopo aver tesserato Luc Didier Oli Oro, un altro ex Villasimius che è arrivato in biancoverde dal Santa Teresa Gallura.

Per la Ferrini sono due i gol realizzati in questo inizio di stagione, entrambi nella sconfitta per 3-2 a Calangianus. All'esordio aveva perso 0-2 con la Nuorese, mentre sabato ha pareggiato 0-0 con l'Iglesias. Contro l'Atletico Uri difficile il rientro dell'attaccante Gianluca Podda, fuori per infortunio.

