Partiva dal +16 ottenuto in Grecia, ma ha giocato come se fosse ancora 0-0. La Dinamo Women ha debuttato al PalaSerradimigni con una convincente vittoria contro il Panathlitikos: 66-62.

La squadra sassarese supera le qualificazioni e ottiene il pass per la fase a gironi dell'EuroCup femminile. Sarà nel gruppo H che comprende le già qualificate Lattes Montpellier (Francia), JP TANY Brno (Repubblica Ceca) e ZKK Ragusa (Croazia).

Sempre in vantaggio, Carangelo e compagne sono andate al riposo sul 43-33. Coach Citrini ha ruotato tutte e dieci le giocatrici e tutte hanno realizzato. In doppia cifra Richards e Poindexter con 12 punti a testa, più Treffers, con 10 punti.

