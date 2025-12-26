La Dinamo Women si prepara a ricevere TortonaAll'andata colpaccio della squadra sassarese per 73-69
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Solo Natale di riposo, ma la vigilia e oggi la Dinamo Women è al lavoro per preparare la gara casalinga di domenica contro il Derthona Tortona. Si gioca alle 15 al PalaSerradimigni.
All'andata clamoroso colpaccio sul parquet piemontese di Carangelo e compagne che vinsero 73-69 grazie a uno spettacolare secondo quarto (26-7) resistendo poi nell'ultima frazione al ritorno del Tortona. Determinante il 7/10 nelle triple di Poindexter.
La formazine piemontese occupa il quarto posto con una sola vittoria in più della formaizone allenata da Citrini, quindi il successo vale l'aggancio e un inestimabile 2-0 nei confronti diretti che può fare la differenza nella composizione della griglia dei playoff.
La Dinamo Women è reduce dall'inattesa sconfitta in volata sul campo del San Martino di Lupari, mentre il Tortona ha battuto nettamente il Geas Sesto San Giovanni (+20) affiancandolo in classifica.