Una salvezza meritata e giusta. Sassari difende la A1 femminile nella bella giocata al PalaSerradimigni. Nella terza gara dei playout non dà scampo all’Alpo: 76-67 per le biancoblù allenate da Restivo.

L’avvio devastante da 17-2 mette il match in discesa per la Dinamo Women che chiude il primo parziale a +19. La squadra ospite cerca con la difesa a zona di recuperare qualcosa, ma non riesce mai a scendere sotto la doppia cifra di ritardo: 39-22 all’intervallo.

Carangelo e Taylor coi loro canestri respingono i tentativi di rimonta dell’Alpo e allungano sino al +23 al 25’.

Nell’ultima frazione le venete hanno in Spinelli una trascinatrice, ma la squadra sassarese continua a restare con la testa sul match e non fa mai avvicinare le avversarie.

Da segnalare i 46 punti della coppia Carangelo-Taylor e gli 11 punti di Natali. Per Begic ben 12 rimbalzi.

© Riproduzione riservata