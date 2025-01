Peccato davvero che a una partita fondamentale per il quarto posto nella A di basket in carrozzina la Dinamo Lab ci arrivi in condizioni precarie. Sabato alle 15.30 sul parquet di Sorso la squadra sassarese ospita Reggio Calabria che ha due punti di vantaggio in classifica grazie alla vittoria dell'andata per 75-68.

Il coach Mathew Foden spiega: «Abbiamo chiuso bene l’anno solare con un filotto di vittorie che ci ha dato fiducia e vogliamo dare continuità, ma abbiamo qualche giocatore fuori per infortunio quindi tutti dovranno dare il cento per cento e anche qualcosina di più».

Lindblom è infortunato e Mosler rientra soltanto oggi. Il capitano Claudio Spanu, reduce da un acciacco, annuncia: «È vero, abbiamo avuto un inizio difficile a causa di infortuni e giocatori assenti per le nazionali, ma ora abbiamo recuperato e vogliamo giocarcela per le prime quattro posizioni».

