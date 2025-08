È arrivata l'ufficialità dei gironi dei campionati nazionali di calcio a 5 per la stagione 2025-2026. La Divisione ha comunicato la composizione degli organici, confermando anche i ripescaggi. Accolte le domande delle tre sarde: Quartu in A2, Villaspeciosa in B e Oristanese in B femminile.

Il Quartu affronterà il Girone A di Serie A2 con altre formazioni del Nord Italia. In Serie B, le cinque sarde sono state divise in due gironi. In quello A, composto dalle formazioni del Nord, ci sono Elmas, Monastir e San Sebastiano Ussana. Nel girone laziale, quello E, sono state invece inserite le due neopromosse: Città di Cagliari e Villaspeciosa.

Nel femminile confermata la presenza in Serie A del Cagliari. In Serie B, invece, ci sono quattro sarde – Athena Sassari, Cus Cagliari, Ittiri Sprint e Oristanese, tutte inserite nel Girone A con altre formazioni del Nord.

I gironi delle sarde:

Serie A2 maschile (Girone A): Quartu, Altovicentino, Aosta, Avis Isola, Energy Saving Futsal, Futsal Cornedo, Futsal Villorba, Olimpia Verona, Orange Futsal Asti, Real Sesto, VDL Fiano Plus, Videoton Crema.

Serie B maschile (Girone A): Elmas, Monastir, San Sebastiano Ussana, Levante, Argonese, Cardano 91, Domus Bresso, Itar Futsal, Real Five Rho, Sermig, Varese.

Serie B maschile (Girone E): Città di Cagliari, Villaspeciosa, Aranova, Ardea, Futsal Academy, La Pisana, Mirafin, Real Castel Fontana, Real Ciampino Academy, Roma 1927 (seconda squadra), Sporting Hornets.

Serie A femminile (girone unico): Cagliari, Bitonto, CMB Futsal, Città di Falconara, Molfetta, Pescara, Kick Off, Lazio, Soccer Altamura, TikiTaka Planet, Women Roma, Audace Verona.

Serie B femminile (Girone A): Athena Sassari, Cus Cagliari, Ittiri, Oristanese, Aosta, Atletico Taurinense, Pero, San Remigio, Solarity e Top Five.

