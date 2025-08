La categoria è salva: ora, c’è da salvare l’Olbia. Dopo essersi assicurato l’ammissione alla Serie D 2025-2026, ufficializzata ieri dal Consiglio direttivo della Lnd, il club gallurese entra in standby.

Alla luce delle trattative in corso per la cessione e dell’impossibilità di organizzare la stagione per mancanza di fondi, la proprietà svizzera ha stoppato ogni attività, a partire dalle operazioni di mercato e dalla programmazione del ritiro precampionato di cui si stava occupando Alessandro Giorgi. Il quale ha deciso, nel frattempo, di fare un passo indietro rispetto al ruolo di direttore generale affidatogli una settimana fa, in coincidenza con le dimissioni dalla presidenza di Guido Surace.

La posizione di Giorgi è chiara: «Dal momento che è stata conferita a un professionista la procura per la cessione del club, per non generare confusione e permettere ai potenziali nuovi proprietari dell’Olbia di decidere serenamente della prossima stagione sportiva ho pensato che fosse giusto fare un passo indietro e tornare a esercitare il ruolo di direttore per le affiliazioni, che è quello che mi ha portato all’Olbia». Giorgi dichiara, poi, di essere «molto felice per l’ammissione al campionato» e «a disposizione, eventualmente, della nuova proprietà», e ringrazia «i tifosi per la vicinanza e i ragazzi dell’amministrazione per la collaborazione in questi impegnativi giorni».

La palla passa adesso al consulente incaricato per la cessione dell’Olbia. O, meglio, del 70% delle quote di SwissPro, nella consapevolezza che, detenendo il restante 30%, l’ex presidente Alessandro Marino, Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara potranno dire la loro, così come decidere di vendere al gruppo di imprenditori interessato all’acquisto del club, di cui si parla tanto in città, la loro parte.

Intanto, la Serie D va avanti per la sua strada: lunedì alle 17, in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti, saranno svelati i nove gironi del campionato. Per i calendari se ne riparlerà tra il 12 e il 13 agosto.

