Forse domani, giovedì, la Lega Nazionale dilettanti farà conoscere ufficialmente la composizione dell'organico della serie D con l'ammissione delle 162 società che saranno divise in nove gironi da 18 squadre. Grande è l'attesa in Sardegna per il possibile ripescaggio della Cos, la cui ammissione in Serie D, comporterebbe una serie di ripescaggi nei campionati regionali della Sardegna. Il Sant'Elena in Eccellenza (il Tortolì prenderà invece il posto del Barisardo che non ha completato l'iscrizione all'Eccellenza), il San Giorgio Perfugus in Promozione dell'Accademia Sulcitana in Prima categoria, prime nelle graduatorie dei ripescaggi di Prima e Seconda categoria.

Tutti tifano insomma Cos. La situazione è questa. Al momento in Serie D ci sono tre posti disponibili che dovrebbero essere assegnati al Follonica Gavorrano, Montespaccato e appunto la Cos. Già escluse dalla Serie D Avezzano, Castelnuovo Vomano e Matera che non hanno replicato alle istruttorie della Co. Vi.So.D con parere negativo. Non resta che attendere qualche ora ancora. Domani 31 luglio si riunirà il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti che dovrebbe decidere proprio sui ripescaggi dopo aver anche esaminato la posizione di alcune società ricorrenti contro i pareri negativi dell'organo di controllo sulle loro iscrizioni presentate a suo tempo e ritenute incomplete. Ad attendere anche l'Olbia.

