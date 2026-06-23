Da Tertenia a Barisardo. La Cos giocherà il prossimo campionato di Serie D sempre in Ogliastra ma a Barisardo. La società avrà a disposizione non solo il campo di Barisardo ma anche quello di Loceri: nuovi spazi quindi per una società in fortissima crescita anche col settore giovanile: in totale circa 250 iscritti. A Barisado la Cos arriverebbe con un contratto sulla disponibilità del campo per diversi anni. Un impianto modernissimo, come quello di Loceri. Il Tertenia che gioca in Prima categora e che dispone di un buon vivaio avrà il campo a sua completa disposizione.

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