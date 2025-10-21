Otto gol fatti, sei subiti, 7 punti incassati e volo nelle alte sfere della classifica del girone G della Serie D. Il miracolo della Cos è anche in questi numeri: una squadra forte, robusta, che vuole sempre guadagnare il massimo, con uomini di esperienza, con tanti giovani interessanti e con un Alessandro Rossi in più. Già proprio così, visto che Rossi, difensore goleador, si sta rivelando davvero l'uomo della provvidenza, quello che segna sempre i gol (come ha fatto anche ieri) che mettono a posto le cose, facendo inpazzire la squadra e i tifosi. La squadra insomma c'è. Come se in questa campagna acquisti, tra l'altro partita con ritardo rispetto alle altre società, sia stato azzeccato tutto. Da ricordare che non manca anche il rammarico per tre rigori falliti in altrettante partite che, se segnati, avrebbero pesato come macigni sulla classifica, già super positiva di oggi. E, poi qualche rigore invece non dato. Come accaduto nella gara di ieri, pareggiata nel finale sul campo della ex capolista Trastevere. L'obiettivo, stando alla società, sarebbe la salvezza. Questa sqadra può fare anche di più. Gioca bene, si diverte e regala mille emozioni.

