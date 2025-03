Colpo di mercato per la Confelici Carni Cagliari, che aggiunge centimetri ed esperienza nel proprio reparto lunghi con l’arrivo di Riccardo Bartolozzi, pivot di 205 centimetri, classe 1995. Un innesto di spessore per la formazione granata, reduce dalla sconfitta di Porto Recanati nella terza giornata della Poule Gold di Serie B Interregionale.

Originario di Fabriano, Bartolozzi ha mosso i primi passi nel settore giovanile della squadra marchigiana, esordendo tra i senior nella stagione 2012/2013, in Serie C. Dopo un passaggio alla Fortitudo Bologna, il lungo ha assaporato anche il palcoscenico della Legadue, indossando nel 2014/2015 la maglia della Scaligera Verona.

È in Serie B, però, che il neo granata ha costruito la fetta più consistente della sua carriera, diventando un riferimento affidabile sotto i tabelloni: dal 2015 ha giocato con Giulianova, Bisceglie, Salerno, Costa d’Orlando, Palestrina, Nardò e Ruvo di Puglia, mettendo spesso a referto medie in doppia cifra e conquistando nel 2021 una promozione in Serie A2 proprio con Nardò.

Nella passata stagione, Bartolozzi ha vestito i colori di Roseto Basket 20.20 sempre in Serie B Interregionale. In questo campionato, dopo un inizio con la maglia di Barcellona Basket 4.0, è pronto a portare la sua esperienza sotto le plance cagliaritane.

